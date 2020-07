Strade e case travolte da un fiume di fango: vigili del fuoco al lavoro

Sono ancora in corso le operazioni di Protezione Civile e Vigili del Fuoo, per liberare strade e casa allagate a causa del violento nubifragio che si è abbattuto nella notte in Alta Valcamonica. Il paese più colpito è Ponte di Legno, dove è esondato il torrente Arcanello. Ingenti i danni alle Case di Viso, travolte da un fiume di fango.