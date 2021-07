Allagamenti, alberi caduti, danni alle auto: la tempesta della notte presenta il conto

Si contano diversi danni dopo il passaggio della tempesta di giovedì notte che ha sferzato, ancora una volta, il lago di Garda. Il maltempo ha colpito due volte, con grandine, pioggia abbondante e forti raffiche di vento: il primo passaggio intorno alle 22, arrivato da est, ha attraversato il lago; il secondo dopo la mezzanotte, arrivato invece da sud.

La squadre dei vigili del fuoco di Brescia son intervenute per allagamenti e diversi alberi pericolanti. Rilevante l'intervento a Fasano, frazione di Gardone Riviera, nei pressi di un hotel, che ha visto al lavoro per ore diverse squadre dei pompieri, impegnate nella rimozione di un grosso albero caduto sulla strada. La circolazione gardesana è rimasta chiusa fino alla messa in sicurezza della carreggiata. È stata danneggiata anche un'auto parcheggiata nel lido sottostante.