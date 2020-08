Forti temporali nella notte, allerta meteo anche tra oggi e domani

Piove sul bagnato. L'Alta Vallecamonica nella notte ha nuovamente dovuto fare i conti con le pioggie intense. Particolarmente colpita, come nei giorni scorsi, la Valle di Viso, dove c'è stata una nuova esondazione del torrente che ha trasformato la strada in un vero e proprio fiume di acqua e fango. Operai e tecnici stanno lavorando incessantemente da giovedì notte, ma viste le pioggie intense che si sono ripetute anche venerdì e sabato, le operazioni di ripristino dell'acquedotto, e la sistemazione dell'alveo del torrente, sono alquanto difficoltose.

I temporali nella notte tra sabato 1 e domenica 2 agosto si sono verificati in lungo e in largo nella nostra provincia. In giornata si faranno i conti con eventuali danni all'agricoltura, sperando che i nuovi temporali annunciati tra oggi e domani siano clementi.

Allegati