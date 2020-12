Estese ustioni su diverse parti del corpo: operaio in gravi condizioni

Nel pomeriggio di mercoledì, un operaio 56 anni è rimasto gravemente ustionato all'interno di un cantiere A2A in via Salgari a Brescia, dove era in corso la manutenzione della conduttura del teleriscaldamento.

Secondo quanto ricostruito dalla Locale, l'uomo – originario della Sicilia – sarebbe caduto nel buco scavato in strada, colmo di vapore e acqua bollente, riportando estese ustioni su diverse parti del corpo.

Ancora da chiarire se la tubatura stesse già perdendo vapore. Il 56enne era infatti al lavoro sull'escavatore, quando dalla tubatura si è sprigionato un grosso getto d'acqua bollente. Sarebbe quindi sceso per verificare l'accaduto, cadendo poi nella fossa accidentalmente.