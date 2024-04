Patrick Kassen era ubriaco e Christian Teissman (anche lui definito “palesemente ebbro”) lo sapeva: nonostante ciò, “all’evidente e sciagurato scopo di scrollare da sé ogni responsabilità che sarebbe potuta derivare da una sua personale guida del motoscafo in tale condizioni, al momento della partenza dal ristorante affidava la guida dello stesso a colui che ben sapeva versare nel medesimo stato”. Sono alcuni stralci delle motivazioni della sentenza di secondo grado, appena depositate, che hanno confermato anche in appello le condanne a 4 anni e 6 mesi per Kassen e a 2 anni e 11 mesi per Teismann, i manager tedeschi finiti a processo (per omicidio colposo) per la morte di Greta Nedrotti e Umberto Garzarella, i due giovani fidanzati deceduti a 24 e 36 anni la sera del 19 giugno 2021, a bordo di un gozzo – fermo in acqua tra San Felice e il golfo di Salò – travolto dal motoscafo Riva condotto dagli imputati.

Condannati per omicidio colposo

Nelle motivazioni viene sottolineato, per entrambi, uno stato di “ubriachezza-ebbrezza”: nella sentenza i giudici riconoscono anche la presunta “velocità assai elevata” del motoscafo Riva, compatibile con “i danni riscontrati sulle imbarcazioni coinvolte, che danno conto di un impatto importante”. La velocità viene stimata tra i 19 e i 20 nodi, fino a quattro volte oltre il limite di legge per la navigazione in notturna sul lago di Garda: la stessa imbarcazione, di proprietà di Teissman ma guidata da Kassen, pare non fosse nemmeno dotata di “una fanaleria tecnicamente idonea per la navigazione notturna”.

Greta e Umberto vennero travolti nel buio della sera e la loro barchetta in gran parte distrutta: morirono entrambi per le conseguenze del violentissimo incidente, Garzarella sul colpo e Nedrotti in un secondo momento, per annegamento. I due tedeschi vennero indagati per omicidio colposo e poi rinviati a giudizio: condannati in primo grado, in seguito anche in appello.