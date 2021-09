Mandato di arresto internazionale: uomo fermato sul lago

Era ricercato per pedopornografia

Si stava godendo una tranquilla vacanza sul lago di Garda, come migliaia di suoi connazionali. Ad interrompere tutto sono stati i carabinieri della locale stazione, che una volta individuato, lo hanno arrestato. È finita in questo modo la vacanza a Limone del Garda di un professore tedesco di 48 anni, sul quale pendeva un mandato di arresto internazionale per il reato di pedopornografia.

La notizia è riportata dal Giornale di Brescia. Il mandato di arresto è stato emesso dal Tribunale Distrettuale del Missouri, dove il 48enne insegnava fino a qualche tempo fa. L'uomo avrebbe utilizzato la rete informatica del college dove lavorava per immettere sul web il materiale pedopornografico.