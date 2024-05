Tassista aggredito in stazione: morso, graffiato e picchiato da una ragazza

Folle aggressione alla stazione ferroviaria di Brescia: un tassista di 56 anni è stato preso a pugni, graffiato e morso da una giovane cliente che, una volta arrivata a destinazione, non avrebbe più voluto pagare la tariffa (poco più di 11 euro) né tanto meno scendere dal taxi, forse perché in quel momento sotto effetto di alcol o sostanze. Tutto sarebbe successo sabato scorso poco dopo le 21. Dopo aver caricato la ragazza, nella zona di Via Crocifissa di Rosa, il tassista l’ha accompagnata in stazione e qui le ha chiesto di pagare e andarsene: la giovane, tranquilla fino a quel momento, sarebbe improvvisamente sbottata aggredendo il conducente.

"Si è messa a mordermi il braccio"

Questa la sua testimonianza pubblicata dal Giornale di Brescia, il primo a riportare la notizia: “Si è messa a mordermi il braccio e mi ha graffiato la schiena, mi ha preso a pugni. Mi ha strappato gli occhiali dal viso e li ha distrutti con i denti. È intervenuto un collega e anche lui si è preso due ceffoni”. Il trambusto ha mobilitato la Polizia ferroviaria, prontamente intervenuta. La ragazza è stata identificata e denunciata (querela di parte).

Ma non è finita: nella colluttazione il tassista sarebbe pure finito a terra, perdendo così lo smartphone che aveva in tasca. Tempo pochi attimi, approfittando del parapiglia, qualcuno si è avvicinato e lo ha rubato. Serata da dimenticare.