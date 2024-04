Sradicato dal vento, albero piomba su un’auto in transito sulla Provinciale

Attimi di paura si sono vissuti nel pomeriggio di ieri, martedì 16 aprile, lungo la Strada provinciale 345, in territorio di Tavernole sul Mella: a causa delle violente raffiche di vento, verso le 16 un albero è piombato sulla carreggiata, colpendo una macchina di passaggio.

Una tragedia, per fortuna, soltanto sfiorata: l’automobilista - un uomo di 68 anni - avrebbe rimediato un forte shock, ma lievi traumi. Dopo le prime cure prestate sul posto dai volontari di Valtrompia Soccorso (sopraggiunti a bordo di un’ambulanza) e dall’équipe di un'automedica, il 68enne è stato trasferito all’ospedale di Gardone Val Trompia. Per lui, come detto, nulla di grave: è stato ricoverato in codice verde. Gravi danni alla parte anteriore dell’auto (una Fiat Panda): un grosso ramo si sarebbe conficcato nel parabrezza, mandandolo in frantumi.

Inevitabili i disagi per il traffico: la Provinciale è rimasta bloccata tra Tavernole e Marcheno per consentire prima i soccorsi, poi la rimozione della pianta dalla carreggiata. Ci sono volute un paio d’ore di lavoro dei vigili del fuoco, prima che la situazione tornasse alla normalità.