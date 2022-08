Auto in fiamme, panico per nonna e nipotina intrappolate in casa

Eroico intervento dei carabinieri: nonna e bimba tratte in salvo grazie a maresciallo e appuntato. E' successo martedì pomeriggio a Tavernole sul Mella, in Via IV Novembre: è qui che, all'altezza del civico 27, poco dopo le 15 un fuoristrada parcheggiato ha preso improvvisamente fuoco, forse per un corto circuito o per il surriscaldamento del motore. Sta di fatto che le fiamme sono divampate, rapidissime: in pochi attimi hanno avvolto la vettura, e poi raggiunto anche la palazzina di fronte.

Ha preso fuoco il portone d'ingresso, mentre in casa (al primo piano) c'erano una nonna di 76 anni e la nipotina di 4, ormai intrappolate. Residenti e vicini hanno dato l'allarme al 112. I primi ad arrivare, come detto, i carabinieri: il maresciallo comandante della locale stazione e un appuntato. Hanno recuperato una scala e sono saliti sulla facciata del palazzo, per raggiungere la finestra.

L'eroico intervento dei carabinieri

Sono entrati in casa e hanno tratto in salvo prima la bambina, presa in braccio e messa al sicuro lontano dall'incendio, e poi la signora, che è stata fatta scendere nel cortile interno e qui è rimasta, insieme al maresciallo, fino all'arrivo dei Vigili del Fuoco (arrivati in pochi minuti). Tutto è bene quel che finisce bene: sul posto anche l'automedica e un'ambulanza dei volontari di Marcheno. Nonna e bimba stanno bene: lievemente intossicato il maresciallo.