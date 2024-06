Uomo scompare nel nulla, l'appello della moglie: "Aiutatemi a ritrovarlo"

Uscito per una passeggiata, non è più tornato. Da oltre 24 ore non si hanno più notizie di Tarcisio Bassi, 79enne di Adro. L’uomo si sarebbe allontanato volontariamente dalla sua abitazione, nella mattinata di giovedì 6 giugno, portando con sé documenti e soldi, ma non il telefono cellulare e i medicinali salvavita che deve assumere quotidianamente.

Sono ore d’angoscia per la moglie e i figli che, oltre a sporgere denuncia alla stazione dei carabinieri del paese della Franciacorta, hanno diffuso le fotografie dell’uomo sui social.

"Sta attraversando un momento di difficoltà: se non vuole rientrare, almeno ci dica che sta bene e prenda i medicinali". Questo l'appello che la moglie di Tarcisio ha affidato a Bresciatoday.it.

I familiari dell’uomo hanno anche un’idea di dove possa essere diretto: “Diceva sempre che voleva andare a Rimini e forse è proprio lì che è andato”, spiega ancora la moglie. Come sempre in questi casi, qualsiasi aiuto o segnalazione è di vitale importanza: chiunque abbia informazioni utili può contattare il numero unico per le emergenze. Quando si è allontanato da casa, Tarcisio indossava una camicia nera e un paio di jeans blu.