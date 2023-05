In fuga a 180 all'ora in tangenziale, sperona l'auto della Polizia Locale

È stato condannato a 3 anni di reclusione, per resistenza ed evasione, il 50enne di origini albanesi e residente a Chiari che il 10 marzo scorso si era reso protagonista di una folle fuga a 180 km orari sulla Tangenziale Sud di Brescia. Intercettato dalla Polizia Locale, in sella al suo Yamaha Tmax era riuscito a sfuggire agli agenti per chilometri, da Rezzato al Palaleonessa, tra folli manovre e sorpassi pericolosissimi, a zigzag tra le auto. Arrivato in città, aveva speronato una Fiat Punto della Locale concludendo così la sua folle corsa, procurandosi anche diverse fratture.

A poco più di due mesi dall'accaduto si è arrivati al processo. L'uomo come detto è stato condannato a 3 anni di reclusione: oltre alle accuse di resistenza, per lui una condanna anche per evasione. Il giorno della fuga, infatti, sarebbe dovuto essere in casa in quanto già agli arresti domiciliari per via di un precedente decreto per spaccio di droga.