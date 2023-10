Provoca incidente e scappa: appena scarcerato, aveva sniffato cocaina

Era “fatto” di cocaina il 24enne di origini tunisine, residente in provincia di Pavia, intercettato domenica sera dalla Polizia Locale di Brescia con 30 chili di hashish nel bagagliaio al termine di una breve fuga: il giovane, alla guida di una Mini Cooper, alla vista degli agenti aveva provato a scappare, provocando però un incidente in cui erano rimasti coinvolti – per fortuna senza gravi conseguenze – anche due bambini di 9 e 12 anni.

Cocaina in corpo, hashish nel bagagliaio

Arrestato e trasferito al comando, martedì mattina è stato interrogato per la convalida. I doverosi accertamenti sulla sua persona hanno rilevato, come detto, che fosse alla guida dell'auto in stato di alterazione per aver assunto cocaina. È accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ma le indagini sono soltanto all'inizio.

Si cerca infatti di ricostruire il suo ruolo nel “giro” di droga di cui fa evidentemente parte. Un brutto vizio: il 24enne era già noto alle forze dell'ordine per reati specifici, già arrestato pochi mesi fa e tornato libero solo dalla scorsa estate.