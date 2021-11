In contromano in tangenziale, quasi si schianta con una pattuglia della Polizia

E' proprio il caso di dirlo: tragedia sfiorata in Tangenziale Sud. Solo qualche giorno fa, infatti, intorno alle 6 del mattino una pattuglia della Polizia Stradale di Chiari si è vista arrivare di fronte un'autovettura che viaggiava in contromano. E' successo all'altezza del km 3, in direzione Iseo: fortunatamente in quel momento non c'erano altri mezzi in movimento.

I poliziotti sono riusciti a fermare il veicolo a pochi metri dal mezzo di servizio, evitando la collisione (e il peggio) per questione di pochi attimi. Dopo aver messo in sicurezza la zona, è stata controllata sia l'autovettura che il conducente.

Patente revocata, multa salatissima

Quest'ultimo si sarebbe giustificato riferendo di non conoscere la strada. Ma ignorantia legis non excusat, la legge non ammette ignoranza: per questo il veicolo è stato sottoposto all'immediato fermo amministrativo, con ritiro della carta di circolazione e segnalazione alla Prefettura. Come previsto dall'articolo 176 del Codice della Strada, il proprietario dell'auto rischia la revoca della patente per tre mesi e una multa salatissima, fino a 8.186 euro.