Auto frena per non investire un pedone, motociclista la travolge e vola sull'asfalto

Nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 2 aprile, la polizia locale di Brescia è intervenuta per un tamponamento tra una moto e un’auto lungo via Dario Morelli.



L’automobile ha frenato di colpo per evitare di investire un pedone. Il motociclista, un medico di 57 anni della Poliambulanza di Brescia che si presume avesse appena finito il turno in ospedale, non è riuscito ad evitare l’impatto con l’automobile.



Il conducente del ciclomotore ha perso il controllo del suo scooter 250 ed è caduto a terra; successivamente è stato portato proprio alla Poliambulanza per ricevere le cure del caso. Fortunatamente non si è trattato di nulla di grave, l’uomo sembra in buone condizioni.