Scomparso nel nulla l'ultimo dell'anno, viene ritrovato morto nella sua auto

Dramma a Suzzara nel Mantovano. Un uomo di 39 anni è stato trovato morto nella sua auto, una Fiat Grande Punto, posteggiata in un parcheggio di via Lombardi. Il 39enne aveva fatto perdere le sue tracce il 31 dicembre, quando la moglie aveva denunciato la scomparsa ai carabinieri.

Il cadavere è stato rinvenuto sui sedili posteriori della macchina e non si esclude che fosse lì da giorni, in quanto molto difficile notarlo. Sul posto sono sopraggiunti i carabinieri di Suzzara e Pegognaga, gli uomini del 118 e una squadra dei vigili del fuoco per l'apertura della portiera, chiusa dall'interno.

Ancora non si conosce la causa della morte, si attende che venga disposta l’autopsia. L'ipotesi più probabile, al momento, è che si tratti di un decesso per overdose.