Terribile infortunio sul lavoro: amputato dito della mano a un operaio

E' decollato da Brescia l'elisoccorso intervenuto all'alba di mercoledì alla Giuliani srl di Suzzara, azienda che produce cilindri idraulici: è qui che intorno alle 6 è stato lanciato l'allarme per un infortunio sul lavoro, in cui è rimasto coinvolto un giovane operaio di 29 anni, residente a San Benedetto Po. Secondo quanto ricostruito dai tecnici di Ats, intervenuti per i rilievi con il supporto dei carabinieri di Gonzaga, al 29enne sarebbe rimasta incastrata la mano in un macchinario. Circostanza che gli è costata la perdita di un dito.

Trasferito in ospedale a Modena

La buona notizia è che non è mai stato in pericolo di vita, nonostante abbia perso molto sangue. Nello stabilimento di Via Edoardo Amaldi, oltre all'elicottero, sono intervenute anche l'automedica e un'ambulanza della Croce Rossa. Il 29enne è stato medicato sul posto e poi trasferito d'urgenza al Policlinico di Modena, ospedale specializzato in amputazioni. I medici tenteranno di “salvare” il dito del giovane operaio.