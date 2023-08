Tragico incidente in bicicletta: è un dolore senza fine

Tutta la Gran Bretagna piange Susannah Lucy Boddie, la ragazza di appena 27 anni morta in sella alla sua bicicletta mentre scendeva, a fianco del fidanzato, la discesa di Via Mezzane che da Navazzo di Gargnano porta a Toscolano Maderno. Era in vacanza in Italia con il compagno, era il loro ultimo giorno: in serata sarebbero dovuti tornare a Verona e poi, la mattina seguente, decollare verso Londra per il rientro a casa.

Non è andata così, purtroppo: mentre percorreva la discesa ha perso il controllo della sua mountain bike e si è schiantata contro un palo, battendo poi con violenza la testa sull'asfalto. Nonostante il caschetto omologato, l'impatto è stato fatale: morta sul colpo, o quasi, per le ferite riportate.

Il dolore della famiglia

I familiari hanno già raggiunto il lago di Garda per il recupero della salma: l'ultimo saluto sarà celebrato in Inghilterra, dove Susannah viveva e lavorava. Era un volto più che noto del Numero 10 di Downing Street, gli uffici del primo ministro: abitava a Henley-on-Thames con la famiglia, il fidanzato Rob, i genitori e la sorella.

Laureata all'Università di Cambridge, con tanto di master, dal febbraio 2021 era alle dipendenze di Downing Street: da pochi mesi era Health Data Scientist per il governo, nel suo curriculum un importante lavoro di analisi durante la pandemia da Covid-19.

Il ricordo di Downing Street

Tutti i tabloid britannici hanno raccontato la sua triste storia, così viene ricordata da Downing Street: "Susannah ha vissuto la vita al massimo e ha ottenuto così tanto nella sua breve vita - si legge in una nota -. Era una persona adorabile e gentile, lascerà un grande vuoto nella sua famiglia e in quella di Rob. Era la figlia, la sorella, la nipote e l'amica più meravigliosa che si potesse desiderare. Era una scienziata incredibile, una sportiva stimolante, una collega e un'amica amata e ammirata. Un pensiero alla sua famiglia in questo momento così difficile".