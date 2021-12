Cantante e commerciante, addio a Susy: era la compagna dell'ex campione

E' morta a 67 anni Susanna Ongaretti, la compagna dell'ex campione di ciclismo Michele Dancelli: si è sentita male nella notte tra sabato e domenica. Originaria di Ghedi per una vita intera a Castenedolo, oltre al compagno lascia nel dolore la sorella Franca con Dante, la cognata Marina, la nipote Marta con Dario.

I funerali saranno celebrati martedì mattina alle 9, nella parrocchia di Castenedolo, partendo dalla Casa del Commiato di Via Bargnani a Brescia, per proseguire infine al tempio crematorio.

Un passato da cantante

Al di là della sua solida relazione con Dancelli, Susanna Ongaretti era molto conosciuta in provincia di Brescia. Da giovanissima, nei primi anni Settanta, aveva avuto un passato da cantante: aveva pubblicato un Lp e partecipato al Festival di Castrocaro. Solo un anno fa su Facebook ricordava il suo primo “singolo”, pubblicato nel 1971 con lo pseudonimo di “Susy”.

I problemi di salute

Aveva poi lavorato in un'azienda di confezioni, e in seguito coronato il sogno di aprire un negozio di abbigliamento tutto suo. Purtroppo aveva dovuto abbandonare la bottega per via dei suoi problemi di salute. Fino al triste epilogo, nella notte di sabato. Il compagno Michele Dancelli, ricordiamo, è stato professionista tra gli anni Sessanta e Settanta, e ancora oggi considerato uno dei corridori più vincenti del ciclismo italiano.