Colpo grosso dal tabaccaio: centra il 5 al Superenalotto, vince 95.000 euro

La dea bendata ha fatto visita a Bagnolo Mella. Nella giornata di giovedì, un fortunato cliente della tabaccheria di Via Leno ha centrato un "5" al SuperEnalotto, portandosi a casa la bellezza di 95.261 euro.

Nessun "6" è stato invece estratto. Il jackpot - riporta Agimeg - per il concorso della prossima settimana è pari a 112,2 milioni di euro, davanti ai 20 milioni dell’Eurojackpot e dietro ai 131 milioni di euro dell’Euromillions.

Del fortunato giocatore di Bagnolo non si conosce l'identità, ma, si sa, in un piccolo paese le voci girano velocemente. Di sicuro, al netto delle tasse da pagare per incassare il premio, per lui non poteva esserci modo migliore per finire il 2021.