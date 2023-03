Muretto frana sull'ex Provinciale: traffico in tilt, si viaggia a senso unico

Il muretto che divide la ex strada Provinciale 510 dal lago d’Iseo ha improvvisamente ceduto, finendo sulla carreggiata. È accaduto nella serata di ieri (martedì 28 febbraio) al confine tra Sulzano e Sale Marasino. Immediato l’allarme e l’intervento dei tecnici comunali e dai carabinieri. Non si registrano, per fortuna, feriti, ma il crollo di circa 25 metri delle pietre che compongono il muretto ha imposto la chiusura di una corsia.

Il primo cittadino di Sulzano Paola Pezzotti ha immediatamente siglato un’ordinanza urgente per istituire il senso unico alternato tra via Cesare Battisti e l’incrocio con via Fontane, cioè il tratto dove è avvenuto il crollo.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico: rallentamenti e code si sono verificate già dalla prime ore di oggi (mercoledì 1 marzo) sull’ex Provinciale già oggetto di lavori. "Si consiglia vivamente di usare la sp 510 a monte", si legge nel provvedimento siglato dalla sindaca. Il senso unico resterà in vigore fino "al superamento della situazione di pregiudizio per la viabilità urbana", in altre parole finché il muretto crollato non verrà messo in sicurezza e ripristinato.