Si accascia in strada mentre passeggia con il cane: gravissimo in ospedale

Sarebbero gravissime le condizioni di un 50enne che si è sentito male lunedì mattina poco dopo le 11: stava passeggiando con il suo cane lungo via Gazzane a Sulzano. L'uomo si sarebbe accasciato improvvisamente mentre camminava: è stato ricoverato al Civile di Brescia, trasferito in ospedale in elicottero dopo essere stato rianimato sul posto da medici e infermieri delle ambulanze della Croce Rossa di Palazzolo.

Sono stati alcuni passanti a dare l'allarme, dopo averlo visto accasciarsi a terra. Come detto la centrale operativa ha inviato sul posto un'ambulanza, arrivate in pochissimi minuti, oltre all'elisoccorso decollato dalla città. L'uomo sarebbe stato vittima di un improvviso attacco cardiaco.