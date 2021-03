Decide di suicidarsi, viene salvato dalla polizia grazie a un volantino

Ha cercato di togliersi la vita ingozzandosi di farmaci: solo grazie al pronto intervento di Vigili del Fuoco e Polizia Locale si è evitato il peggio. Ricoverato in ospedale, è stato sottoposto a lavanda gastrica e stabilizzato: ne avrà per 30 giorni, ma sopravviverà. E' la cronaca di quanto accaduto martedì mattina a Brescia, in Viale Piave.

Lo hanno trovato esanime, a terra

E' qui che gli agenti del comando di Via Donegani sono intervenuti a seguito della segnalazione di una signora, che riferiva di non riuscire a mettersi in contatto con il fratello, 87 anni, e nemmeno riusciva ad aprire la porta. Con il supporto dei pompieri è stata sfondata la porta: l'anziano è stato trovato a terra, esanime. Di fianco a lui un biglietto in cui annunciava di volersi togliere la vita.

L'intervento della Locale è stato fortuito. Come scrive il Giornale di Brescia, infatti, in quel momento gli agenti erano impegnati nella distribuzione di un volantino per sensibilizzare sulle truffe agli anziani. Mentre transitavano in Viale Piave, sono stati fermati dalla signora che ha chiesto aiuto. Il resto è storia, ma stavolta a lieto fine.