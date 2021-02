Suicidio shock: si toglie la vita gettandosi dal decimo piano

La tragedia si è consumata giovedì pomeriggio a San Polo, in Via Michelangelo: un uomo di 47 anni si è gettato dal decimo piano

Tragedia giovedì pomeriggio in Via Michelangelo a Brescia. Un uomo di 47 anni si è tolto la vita gettandosi dal decimo piano di una delle torri di San Polo. Inevitabilmente è morto sul colpo: i rilievi sono stati affidati alla Polizia di Stato, sul posto anche un'ambulanza della Croce Bianca oltre all'automedica.

Dalle prime informazioni trapelate, si tratterebbe di un badante che assisteva un anziano malato. La persona che era in casa con lui, un 75enne, è stato ricoverato in ospedale per accertamenti e sarà trasferito in una struttura protetta.