Terribile tragedia in stazione: ragazzo travolto e ucciso dal treno

Dramma in stazione a Rovato. Verso le 20.30 di ieri, martedì 11 aprile, un ragazzo di 25 anni è morto lungo i binari, dopo essere stato travolto da un treno merci che viaggiava verso Brescia (era diretto a Venezia Marghera).

Per i soccorsi sono stati inviati sul posto i vigili del fuoco e gli uomini del 118, ma per il giovane – originario del Pakistan – non c'era già più nulla d fare.



I rilievi sono stati raccolti dagli agenti della polizia ferroviaria: stando a quanto ricostruito finora, pare si tratti di un gesto estremo. Sui binari 1 e 2 la circolazione è rimestata bloccata per oltre un'ora.