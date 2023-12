Dramma in stazione: donna travolta e uccisa da un treno

Tragedia in stazione a Brescia. Nel pomeriggio di sabato 30 dicembre, una donna di 70 anni è morta, dopo essere stata travolta da un treno. Le indagini, affidate alla Polizia ferroviaria, al momento sembrano propendere verso l’ipotesi del gesto estremo.

Tutto è successo intorno alle 14.30: la donna è stata investita da un convoglio merci in transito lungo i binari della stazione cittadina. A nulla è valso il successivo intervento dei sanitari del 118, sopraggiunti a bordo di un’ambulanza e un’automedica; sul posto anche i vigili del fuoco.?

Per ovvi motivi la circolazione ferroviaria è stata rallentata per consentire i rilievi e gli accertamenti. Cancellazioni e ritardi per i treni della linea Milano-Venezia: la situazione è tornata alla normalità a partire dalle 17.