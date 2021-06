Dramma lungo i binari: donna si suicida gettandosi sotto un treno

Sul posto ambulanze e carabinieri: purtroppo per la donna non c'è stato nulla da fare

Domenica 27 giugno, una donna di 67 anni si è tolta la vita lungo i binari ferroviari a Piancogno, in Valcamonica. Il fatto è accaduto verso le 18.20: la 67enne si è buttata mentre passava un treno diretto a Edolo.



Inutili i tentativi di soccorso: sul posto sono giunte un'auto medica e un'ambulanza di Camunia Soccorso da Darfo, insieme ai Vigili del Fuoco di Brescia, ma purtroppo per la 67enne non c’è stato nulla da fare. Presenti sul posto i carabinieri di Piancogno per i rilievi. La linea ferroviaria è stata bloccata per diverse ore ed è stata riaperta verso le 22.30.