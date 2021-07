Tragedia lungo i binari: persona muore travolta da un treno Frecciarossa

Dramma nella notte sulla linea ferroviaria Milano-Brescia. Una persona ha perso la vita dopo essere stata travolta da un treno Frecciarossa all'altezza della stazione di Lambrate. L'estremo gesto verso mezzanotte e mezza di lunedì 12 luglio.

Sul posto sono intervenuti 118, con ambulanza e automedica. I soccorritori, tuttavia, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso sul posto della vittima, di cui sono ignote le generalità, l'età e il genere.

Ad accorrere sul luogo dell'incidente anche gli agenti della polizia ferroviaria, i quali hanno effettuato i rilievi per ricostruirne l'esatta dinamica, al momento non ancora chiara. Non si esclude che all'origine dell'incidente possa esserci stato un gesto volontario.



Fonte: Milanotoday.it