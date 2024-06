Suicidio shock in paese: ragazzino di 14 anni trovato morto in casa

Una tragedia immensa, che ha tolto il fiato a una comunità intera, si è consumata lunedì 3 giugno a Gardone Val Trompia. Un ragazzino di soli 14 anni è stato trovato morto all’interno della sua abitazione. Inutili purtroppo i soccorsi: quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto - allertati dai familiari - per l’adolescente non c’era più nulla da fare.

Sulle cause del decesso gli inquirenti non nutrono alcun dubbio: il 14enne si è tolto la vita. Le indagini sull'accaduto sono partite immediatamente, e subito si sono concluse: non vi sono responsabilità di terzi, né tanto meno ci sarebbero precedenti episodi che possano aver istigato l’adolescente a mettere fine alla sua breve esistenza. Un gesto estremo che, per ora, resta senza spiegazioni e spinge tutta la comunità ad interrogarsi, nel profondo.

Lo shock di compagni e insegnanti

Per chi indaga il caso è chiuso, ma restano il dolore indicibile dei genitori e dei fratelli, lo sgomento degli insegnanti, degli amici e dei compagni di terza media, come dell’intero dell’istituto scolastico della cittadina della Val Trompia. Di un paese intero. "Questa tragedia ci lascia attoniti. Lo ricorderemo con il suo timido sorriso a illuminargli il volto", scrivono alcune docenti della scuola media Canossi.

Un fiume inarrestabile di messaggi di cordoglio e vicinanza ai genitori, come di lacrime e dolore. Resta lo sgomento per un dramma inimmaginabile che ha scosso profondamente la collettività. Il 14enne frequentava l’oratorio, partecipava al grest, si impegnava sui libri, come la maggior parte dei suoi coetanei. Nulla - spiegano dalla parrocchia - che facesse presagire una simile tragedia.

Il funerale

A don Michele Flocchini, curato di Gardone Val Trompia, il compito più difficile: quello di cercare di lenire il dolore di familiari e degli amici nell’omelia funebre. Il funerale sarà celebrato alle 15 di oggi, mercoledì 5 giugno, nella Basilica del Convento.