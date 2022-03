Ragazzino trovato morto nella sua camera, il ricordo dei compagni: "Era sempre sorridente"

Le indagini sono chiuse: nessun dubbio - purtroppo - sulla volontarietà del gesto compiuto dal ragazzino, di soli 13 anni, che si è tolto la vita nella cameretta che divideva con la sorella e i fratelli. Una tragedia assurda e inspiegabile, quella che si è consumata giovedì sera a Gussago. I carabinieri avevano anche sequestrato il cellulare dell'adolescente, per capire se fosse stato vittima di una delle terribili sfide che circolano sui social, ma non avrebbero trovato riscontri.

Niente lasciava presagire un dramma di simile portata. Il 13enne non aveva problemi a scuola e chi lo conosceva lo descrive come un ragazzino solare, sempre con il sorriso sulle labbra. Nelle scorse ore la squadra di calcio dove giocava lo ha voluto ricordare postando un video su Facebook, in cui lo si vede esultare per un calcio di rigore andato a segno. Frammenti di vita di un adolescente come tanti, prima della tragedia che ha sconvolto tutti con il suo indicibile carico di disperazione.

"In questo momento di dolore le parole sono inutili - si legge nel post - Con te è stato un colpo di fulmine. Eri sempre sorridente e oggi diventa difficile pensare a tutto questo. Sarai per sempre la nostra freccia .. Riposa in pace", si legge sulla pagina social della società di calcio dove il 13enne militava.