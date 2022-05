Ragazzina si toglie la vita a soli 15 anni: trovata una lettera d'addio

Dolore e sgomento per il tragico gesto della ragazzina di 15 anni, che – nella giornata di giovedì – si è tolta la vita a punta Sasso, sotto la rocca di Manerba.

I carabinieri hanno trovato nel suo zainetto alcuni messaggi, in cui la giovane avrebbe scritto del suo male di vivere, con un pensiero rivolto anche ai suoi familiari. I militari stanno ora indagando sugli ultimi giorni di vita della giovane, che frequentava un liceo del Basso Garda. La salma si trova in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.



Nel paese dove la 15enne abitava regnano lacrime e incredulità: il sindaco si è unito ai suoi concittadini nel cordoglio rivolto ai familiari, chiedendo per loro massimo rispetto.