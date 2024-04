Nella prima mattina di oggi, mercoledì 3 aprile, i cadaveri di un uomo e una donna sono stati rinvenuti in un'abitazione a Lonato del Garda, all'interno di un residence con più appartamenti di via Madonna della Scoperta. Stando a quanto trapelato finora, le vittime sarebbero un bresciano del 1974 e una cittadina cinese del 1979 (si conoscevano e si pensa avessero una relazione).

Entrambi avevano le vene dei polsi tagliate, si pensa a un omicidio-suicidio. Sembra infatti che le ferite della donna non siano autoinferte, ma sul suo cadavere non ci sarebbero altri segni di violenza: potrebbe essersi trattato di un doppio, tragico gesto estremo, concordato in precedenza.

A dare l'allarme è stato un vicino di casa, che avrebbe notato tracce di sangue sul terrazzino. Sul posto ci sono i carabinieri e il magistrato Alessio Bernardi: l'autopsia è già stata disposta, verrà effettuata domani.