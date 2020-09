Tragico gesto estremo: giovane uomo muore suicida a 38 anni

Due comuni in lutto per un tragico gesto estremo: Rodengo Saiano e Iseo piangono un giovane uomo di 38 anni, morto suicida all'età di 38 anni. Ne piangono la scomparsa i genitori e il fratello.



Lavoratore in una grossa azienda del Basso Sebino, il 38enne era molto conosciuto in tutta la zona: una folla commossa si è presentata per l'ultimo addio al funerale celebratosi nel cimitero di Rodengo. Al termine della messa esequiale, il feretro è stato portato al tempio crematorio di Brescia.

