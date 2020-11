Suicidio a Carpenedolo: morto uomo di 41 anni

Shock a Carpenedolo per la scomparsa di un giovane uomo, morto suicida all'età di 41 anni.



La tragedia è stata scoperta verso le 9.30 di venerdì: subito è stato lanciato l'allarme al 112, che ha inviato sul posto un'auto medica e un'ambulanza della Croce Bianca di Brescia, insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri; purtroppo non c'è stato nulla da fare.



Il passato dell'uomo era stato segnato da gravi incidenti stradali. In uno aveva perso la vita un familiare, in un altro era rimasto gravemente ferito, con ricovero in Rianimazione al Civile di Brescia, restando profondamente segnato.