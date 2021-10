Suicidio in via Dalmazia a Brescia

Dramma in via Dalmazia a Brescia giovedì mattina. Verso le 11, una persona (59 anni l'età) è deceduta dopo essersi lanciata nel vuoto.



A seguito dell'allarme al 112, in pochi minuti sono intervenute un'ambulanza e un'auto medica, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.



Sul posto sono sopraggiunti anche una squadra dei vigili del fuoco e gli agenti della Polizia di Stato. Escluso il coinvolgimento di persone terze e non sembrano esserci dubbi sulla dinamica: si è trattato di un gesto estremo.