In autostrada, attende il camion e si butta sotto le ruote

Camminava lungo l'autostrada, si è fermato ed ha atteso l'arrivo di un camion: quando il mezzo era vicino, si è buttato sull'asfalto, sotto le ruote. Il dramma è avvenuto poco dopo le ore 13 di ieri, venerdì 14 maggio, lungo l'autostrada A4, nel territorio comunale di Roncadelle. Lo racconta il quotidiano Bresciaoggi.

Poco dopo la tragedia, sul posto è arrivata una pattuglia della Polizia Stradale di Seriate, che si è occupata dei rilievi. Dall'analisi delle immagini dell'impianto di videosorveglianza è emersa la verità su quello che in un primo momento sembrava una tragica fatalità. L'autista del mezzo pesante non ha potuto fare nulla per evitare l'impatto.

Sull'auto dell'uomo deceduto, parcheggiata in una piazzola di sosta poco distante dal luogo della tragedia, un biglietto per i familiari ha fugato ogni dubbio sulla natura del gesto.