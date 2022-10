Porta una donna in albergo poi la lascia all'amico, che la violenta

Rifiutato, ha aggredito la donna, l'ha spogliata, picchiata e poi violentata. È una vicenda drammatica quella che si è consumata nella notte tra giovedì e venerdì in un albergo della zona della stazione ferroviaria di Brescia. Protagonisti due amici di origini indiane senza fissa dimora, e una donna loro connazionale.

Stando alle prime ricostruzioni, riportate dal Giornale di Brescia, uno dei due si sarebbe accordato con la donna per vedersi nei pressi del centro commerciale Freccia Rossa, e si sarebbe presentato all'appuntamento in compagnia dell'amico. Dopo un po', i tre si sono recati presso un albergo in zona stazione, dove è stata chiesta una camera. Qui si sarebbe consumato un rapporto sessuale consenziente tra il primo uomo e la donna. Al termine, lui si sarebbe allontanato, lasciando spazio all'amico, che tra l'altro aveva bevuto parecchio.

Il tentativo di approccio alla donna sarebbe andato male, così il 30enne ha prima aggredito la donna, poi l'ha spogliata, picchiata e infine violentata. Solo al termine del rapporto la donna è riuscita a liberarsi, recuperare i propri averi e lasciare l'albergo. Col proprio cellulare la stessa ha poi chiamato la Polizia. Dopo poco gli agenti hanno individuato e fermato il responsabile della violenza. Verificati i riscontri della vittima, il 30enne è stato arrestato e trasferito in carcere.