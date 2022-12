Per arginare la movida 15 "street tutor" e locali chiusi all'1:30

L'obiettivo è quello di migliorare la "convivenza" nel fine settimana tra i residenti del quartiere Carmine e gli avventori dei locali, che terminano le loro serate in strada. Per questo week-end (23 e 24 dicembre), e quello del 6-7 gennaio, la Loggia ha messo in campo un progetto sperimentale - già messo in atto in altre città italiane - di monitoraggio di quella che ormai comunemente è chiamata "movida".

L'iniziativa. Il Comune di Brescia ha dato incarico alla società "Top Secret Servizi Fiduciari" di Padova di mettere in campo tre squadre da cinque persone l'una. Le squadre di “street tutor”, una figura del tutto diversa dai più classici "vigilantes" hanno l'incarico di sensibilizzare i cittadini e - fondamentalmente - dissuaderli dal compiere violazioni o comportamenti incivili, o banalmente fare schiamazzi notturni. Il costo per la Loggia è di 3.240 euro ogni fine settimana

Gli “street tutor” indosseranno una casacca giallo fluorescente, e consegneranno volantini informativi sull'iniziativa, e sulle regole da seguire. Tra queste, ce ne sarà presto una nuova: dal primo di gennaio, il venerdì e sabato i locali dovranno chiudere all’1:30 di notte.