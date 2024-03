Delinquente scatenato: denunciato e arrestato 22 volte in meno di un anno

Specializzato in piccola criminalità, in meno di un anno (dal giugno scorso) è riuscito a collezionare ben 22 denunce, per reati di ogni tipo: furti, minacce, danneggiamenti e rapine, in alcuni casi con esecuzione di arresti in flagranza. Di nazionalità straniera, la sua permanenza non poteva durare a lungo ed è scattata l'espulsione dall'Italia, già eseguita dagli agenti dell'Ufficio immigrazione della Questura di Brescia, che in questi giorni hanno ultimato tutte le procedure.

Espulso dall'Italia

Il soggetto, fa sapere la Polizia di Stato, era privo di fissa dimora ed è risultato più volte inottemperante al divieto di ritorno nel Comune di Brescia emesso a suo carico dal questore. “A seguito dei reati commessi – si legge in una nota –, ostativi al mantenimento del titolo di soggiorno, nonché in conseguenza di un'attenta valutazione sulla pericolosità sociale, l'Ufficio immigrazione ha concluso il procedimento volto alla revoca del permesso”.

Lo straniero, come detto, è già stato accompagnato dalla polizia alla frontiera aerea di Milano Malpensa, e avviato al volo di rimpatrio con la scorta di tre agenti. Insieme a lui sono stati espulsi e rimpatri anche altri tre stranieri, protagonisti nel Bresciano di svariati episodi criminosi, negli ultimi mesi.