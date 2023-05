Migliaia di api morte ai piedi dell'alveare: si indaga sulle cause

Migliaia di api morte, piccoli insetti inermi ai piedi delle arnie. Questo il triste spettacolo a cui ha assistito Mauro Delbarbi quando si è recato a controllare le proprie arnie in via Fratte, a Gussago. L'apicultore ha denunciato il fatto sui social, dove ha ricevuto molti messaggi di sostegno.

Il ritrovamento delle api morte è avvenuto martedì 23 maggio alle 19:00. L'apicultore ha denunciato il fatto all'Ats, i cui tecnici hanno effettuato un sopralluogo per prelevare alcuni campioni di insetti morti. Il sospetto è che la causa della strage possano essere alcuni trattamenti delle viti effettuati dagli agricoltori nella zona. Ad ipotizzare questa spiegazione è lo stesso Mauro Delbarbi: «Trattamenti sulle viti in corso a go go. Queste sono api morte davanti alle arnie. Tante chiacchere questi i fatti».

A rendere il tutto ancora più triste, il fatto che proprio Gussago sia - con Passirano, Ome, Castegnato e Rodengo Saiano - uno dei paesi che si sono riuniti nel coordinamento dei Comuni amici delle api. Tramite un'apposita delibera, l'Amministrazione si è impegnata tra le altre cose a sostenere nella propria comunità locale lo sviluppo delle attività apistiche in maniera diffusa sul territorio, includere e incrementare nella pianificazione del verde pubblico la coltivazione di specie vegetali gradite alle api, promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione sul valore di Bene Comune dell’Apicoltura, coinvolgendo in particolare le scuole di ogni ordine e grado del proprio territorio. Proprio nei giorni scorsi si è concluso un ciclo di eventi dedicato alla tutela delle api.