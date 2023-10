Olio sull'asfalto: ora i motociclisti hanno paura

Nella prima settimana di novembre si terrà un incontro in Prefettura per fare chiarezza sulla situazione, nell'attesa, i motociclisti hanno paura per la propria incolumità. Stiamo parlando di quel che è successo nei giorni scorsi lungo le celebri "Coste", la strada sul colle di Sant'Eusebio tanto amata dai motociclisti, e tanto temuta da automobilisti e amministratori locali.

Dopo gli appelli lanciati a luglio dai primi cittadini di Nave, Matteo Franzoni, e Caino, Cesare Sambrici, che hanno chiesto l'installazione di un tutor per rilevare la velocità media dei motociclisti (visto che i semplici autovelox non sarebbero più efficaci, perché i bikers sanno dove sono posizionati), la situazione non è migliorata, anzi. Il fatto grave però è che un cittadino al momento non ancora individuato avrebbe volontariamente versato dell'olio sull'asfalto, con il deliberato intento di scoraggiare i motociclisti dal percorrere le Coste.

A testimoniare il tutto ci sarebbe un video. L'olio ha fatto scivolare alcuni bikers - cinque o sei in tutto -, che fortunatamente non hanno riportato ferite, ma ciò non rende meno grave il "sabotaggio". Per discutere di questo, e provare a mettere in campo strategie per rendere la strada più sicura nella prossima estate, i primi cittadini di Caino, Agnosine, Odolo e Vallio sono stati convocati in Prefettura.