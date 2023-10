È finito in carcere un 60enne di Storo che, oltre ad aver violato il divieto di avvicinamento alla casa della sua vicina, era pronto a tutto per farle pagare i torti che sosteneva di aver subito, tanto dire che, prima o poi, le “avrebbe torto il collo”.

I fatti

Prima di venerdì 13 ottobre, quando è scoppiato il caso, tra l’uomo e la vicina c’erano dei trascorsi di mal sopportazione, tanto che – la scorsa estate – la donna aveva presentato una denuncia per atti persecutori, viste le minacce e le offese che, pubblicamente, aveva ricevuto. La misura del divieto di avvicinamento alla casa risale allo scorso agosto ed è stata emessa dal Gip di Trento.

Sembrava che le acque si fossero calmate, ma era solo un’impressione. Il 13 ottobre, i carabinieri di Riva del Garda hanno ricevuto una telefonata dall’uomo. Il messaggio era chiaro: o intervenivano subito o lui avrebbe ammazzato. Immediatamente, consapevoli della situazione, i militari hanno capito che la vicina di casa era serio in pericolo.

La chiamata è arrivata alle 13:30 e sul posto sono giunti i carabinieri di Storo e Pieve di Bono, che hanno trovato l’uomo non solo infuriato, ma anche piuttosto alticcio. Anziché calmarsi, forse anche spinto dai fumi dell’alcol, il 60enne si è alterato sempre di più e ha mostrato ai militari un foglio in cui si era segnato tutti i comportamenti della donna, a suo dire molesti nei suoi confronti.

Poi, un appunto inquietante, in cui l’uomo sosteneva di aveva paura di uscire di casa e di ritrovarsi di fronte la sua vicina in quanto non sarebbe stato più in grado di controllarsi. Sentendo la controparte, i carabinieri hanno appreso dalla vicina di casa che – poco prima – c’era stato un faccia a faccia tra i due: lui si era presentato davanti alla sua finestra (violando il divieto di avvicinamento) e, dopo essere stato redarguito dalla donna, aveva iniziato a offenderla e a minacciarla di morte.

L’epilogo

I carabinieri hanno sequestrato gli appunti del 60enne e l’hanno portato in caserma a Storo, dove è stato dichiarato in arresto. Ieri, mercoledì 18 ottobre, per lui si sono aperte le porte del carcere.



Fonte: Trentotoday.it