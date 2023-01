Morto ex sindaco, lascia due figli nel dolore: tutto il paese in lutto

Lutto cittadino a Barbariga per la scomparsa dell'ex sindaco Stefano Scalvenzi: è morto mercoledì sera all'età di 83 anni. Da tempo non stava bene, ed era ricoverato alla Rsa del paese: lo piangono i figli Andrea (attualmente in consiglio comunale e già candidato sindaco) e Sandro. Il funerale verrà celebrato sabato mattina alle 10 nella chiesa parrocchiale.

Proclamato il lutto cittadino

Per l'occasione il sindaco di oggi, Giacomo Uccelli, ha proclamato il lutto cittadino: nella giornata di sabato verranno esposte le bandiere a mezz'asta sugli edifici comunali, in segno di cordoglio e di partecipazione al dolore della famiglia. "L'amministrazione comunale - scrive Uccelli - raccogliendo la spontanea partecipazione e il sentire convinto delle comunità di Barbariga e Frontignano, intende manifestare cordoglio per questa grave perdita che ha colpito la nostra cittadinanza".

Stefano Scalvenzi, per gli amici semplicemente "Nino", fu sindaco a Barbariga per due mandati consecutivi, dal 1995 al 2004. E' stato anche vicepresidente del consiglio direttivo della casa di riposo.