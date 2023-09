Brescia: Stefano Oladeji è stato ritrovato a 100 chilometri da casa

Stefano Oladeji è stato ritrovato, sano e salvo, dopo giorni di ricerche. La buona notizia è stata confermata dagli stessi familiari che avevano lanciato il caloroso appello: il ragazzo, 20 anni e residente al Villaggio Ferrari di Brescia, è stato individuato dalle forze dell'ordine nella zona di Rozzano, nel Milanese, a più di 100 chilometri di distanza da casa.

Le ricerche

La mobilitazione aveva interessato anche la trasmissione “Chi l'ha visto”, che aveva già pubblicato una segnalazione di scomparsa. Dopo aver passato la notte in discoteca, come da lui stesso riferito al Number One, la mattina di domenica 17 settembre – erano passate da poco le 7.30 – aveva parlato al telefono con il padre, dicendogli di trovarsi in quel momento da un amico.

Presto o tardi sarebbe dovuto tornare a casa, ma così non è stato: da quella telefonata non si sono più avute sue notizie e il cellulare risultava staccato. Così è scattata la mobilitazione, sia sui social che nella vita vera, con le ricerche avviate e coordinate dalla Prefettura e affidate ai Carabinieri. Fino al tanto atteso lieto fine.