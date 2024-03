Morto mentre sistemava le casette degli uccelli: è il giorno del dolore

Sarà presto il giorno del dolore a Brescia e in tutta la provincia per la prematura scomparsa di Stefano Martinelli, morto a 65 anni in un tragico incidente: domenica mattina, nella sua casa di Lozio, era impegnato a sistemare le casette degli uccelli posizionate su un albero in giardino, quando improvvisamente ha perso l'equilibrio ed è caduto battendo la testa con violenza su un muretto. Impatto violentissimo e fatale: Martinelli è morto sul colpo, sotto gli occhi della moglie.

La salma riposa alla Casa del commiato di Via Bargnani a Brescia: in tantissimi hanno già fatto visita ai familiari. L'ultimo saluto sarà celebrato mercoledì mattina alle 10.30 nella parrocchia di San Giovanni Battista, alla Stocchetta in città: Martinelli lascia nel dolore la moglie Carla, la madre Vilma, i fratelli Alberto, Antonella Cristina e Marco, i nipoti. Al funerale parteciperà anche Stefano Mei, presidente della Fidal, la Federazione italiana di atletica leggera.

Una vita per lo sport e l'atletica

Come Walter Bassi, altra vittima di una tragica domenica bresciana, anche Stefano Martinelli infatti era un volto noto dell'atletica nostrana e non solo. Per più di 50 anni ha militato nell'Atletica Brescia 1950: prima come atleta, poi come tecnico del mezzofondo e del salto con l'asta, infine con il ruolo di direttore tecnico che ricopriva ormai da più di un ventennio, dal 2003. Martinelli aveva guidato le “leonesse” dell'Atletica Brescia alla conquista degli ultimi 5 scudetti italiani: nel febbraio scorso la vittoria agli Assoluti indoor di Ancona.

Al cordoglio della Fidal nazionale si è già unito quello della stessa Atletica Brescia. Anche la Fidal bresciana ha voluto ricordare i due scomparsi: “Siamo ancora increduli e sbigottiti per la triste notizia – fa sapere il presidente Rolando Perri –: a nome di tutto il comitato e di tutto il movimento atletico bresciano, esprimo le più sentite condoglianze per i due lutti alle società, agli atleti e ai familiari dei cari amici defunti”.