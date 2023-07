Malore improvviso, morto noto professore: disposta l'autopsia

È stata disposta l'autopsia sul corpo di Stefano Colletti, morto in ospedale all'età di 62 anni, una decina di giorni dopo il ricovero in Terapia Intensiva a causa di un'emorragia cerebrale.

Stimato poeta, musicista e professore, Colletti insegnava Storia e Filosofia al Liceo Classico e Linguistico "Virgilio" di Mantova; si era laureato in Filosofia a Bologna nel 1984. Con la raccolta di poesie “L’erbario di marmo”, nel 2008 aveva vinto il Premio editoriale "L'Autore" indetto dalla casa editrice Maremmi editore - Firenzelibri.

"Se ne va una bellissima persona, un uomo colto, sensibile, pieno di passione civile. Stefano Colletti è stato sempre dalla parte buona della vita - ha scritto sui social il sindaco di Mantova Mattia Palazzi –. L’amicizia e l’ammirazione e oggi il dolore di generazioni di studenti verso il loro prof. sono il segno più forte e indelebile di come Stefano abbia messo il cuore in ogni cosa, dall’amore per la poesia e per lo sport, dalla sua esperienza in consiglio comunale, all’attenzione per i temi della città, alla quotidiana fiducia verso le nuove generazioni, alle quali prima ancora che storia e filosofia ha sempre insegnato il valore della partecipazione e della cittadinanza attiva. Ci lascia un uomo che senza mai voler apparire ha seminato tanto per la qualità civica della nostra comunità".