Medico odontoiatra morto a 65 anni: il dolore di moglie e figlie

Lago di Garda in lutto per la scomparsa di Stefano Bonora, medico odontoiatra di casa a Riva: da tempo lottava con una grave malattia, si è spento a 65 anni. Laureato a Pavia, era conosciuto per la sua attività negli staff medici di diverse società sportive locali: dal Garda Cartiere Riva e la Virtus Riva, pallacanestro, al Dro Calcio. Divideva il suo studio ad Arco insieme al cugino: era inoltre un appassionato velista, da anni socio del Circolo vela di Torbole.

“Buon vento”, scrivono i familiari nel necrologio: Stefano Bonora lascia nel dolore la moglie Rosanna, le figlie Clara e Marta, la sorella Angela, la cognata Daria, i nipoti Martina e Alessandro. La famiglia ringrazia il dottor Antonello Veccia, il personale delle cure palliative territoriali, il personale dell'Hospice di Mori “per le amorevoli cure prestate al nostro caro”. Il funerale sarà celebrato sabato pomeriggio, alle 14, al santuario della Madonna delle Grazie di Arco.

