Malore improvviso in a casa, Stefano muore a soli 38 anni: "Non voglio crederci"

Se n’è andato di sera, improvvisamente. Un malore lo avrebbe colpito mentre era in casa, un familiare l’avrebbe trovato esanime e ha immediato lanciato l'allarme: ma per lui non c'è stato più nulla da fare, inutili - purtroppo - i tentativi di far ripartire il suo cuore. Stefano Almici si è spento all'età di 38 anni.

La tragedia si è consumata mercoledì sera nella casa di Bagnolo Mella, dove viveva. L'uomo era molto conosciuto in paese, dove era cresciuto e abitava da tempo con la famiglia, che gestisce un'azienda agricola. Lascia nel dolore la compagna Valeria, i genitori (mamma Franca e papà Lino) e il fratello Nicola.

“Non voglio crederci:”, scrive un'amica di famiglia su Facebook, dove nell'ultime ore sono apparsi decine di messaggi di cordoglio. Una folla commossa è attesa per l'ultimo saluto che sarà celebrato venerdì pomeriggio (alle 16) nella basilica della visitazione di Bagnolo Mella.