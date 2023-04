Donna trovata morta in casa, l'auto e il telefono sono spariti: è mistero

Si continua a indagare sulla morte di Stefania Rota, 62 anni, trovata senza vita venerdì scorso nella sua casa di Mapello, nella Bergamasca: era in avanzato stato di decomposizione e probabilmente deceduta da più di un mese (forse dalla metà di marzo). Probabilmente un dramma della solitudine, su cui però ci sono alcune cose che non tornano: la casa, seppur chiusa a chiave, trovata in gran disordine (come se fosse entrato qualcuno); l'automobile e lo smartphone della donna, di cui non ci sono più tracce.

Indagini e autopsia

Mercoledì la salma è stata sottoposta ad autopsia, per cercare di capire le cause del decesso. Le indagini sono affidate ai carabinieri e coordinate dalla pm Letizia Ruggeri: l'intera abitazione di Rota - una villa a due piani - rimane sotto sequestro, sul corpo sono già stati disposto ulteriori approfondimenti. La donna sarebbe morta in casa, da sola, forse per un malore (ma è soltanto un'ipotesi): nessuno si è accorto di nulla per settimane, nemmeno tra i vicini. Solo i cugini di Stefania Rota, preoccupati, hanno dato l'allarme. Ma la 62enne era ormai morta da più di un mese.

"Pensavamo fosse in Liguria ad accudire un anziano", avrebbero detto i vicini di casa (questo in effetti era il suo lavoro). Così nessuno l'avrebbe cercata, mai nemmeno suonato il campanello: fino alla chiamata al 112 dei cugini, i suoi parenti più vicini (non era sposata, figlia unica, aveva già perso entrambi i genitori). Ma ci sono ancora tante, troppe cose che non tornano. Che fine hanno fatto lo smartphone e l'automobile di Stefania?