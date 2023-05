Donna trovata morta in casa, la svolta: si indaga per omicidio

Morte di Stefania Rota, s'indaga per omicidio volontario: la Procura ha aperto un fascicolo (per ora senza indagati) di cui si sta occupando la pm Letizia Ruggeri, la stessa che indagò e risolse il caso di Yara Gambirasio. Stefania Rota, 62 anni, alla fine di aprile è stata ritrovata senza vita nella sua abitazione di Mapello, nella Bergamasca: era in avanzato stato di decomposizione e probabilmente deceduta da settimane, forse addirittura dalla metà di marzo. Probabilmente un dramma della solitudine, su cui però ci sono ancora tante, troppe cose che non tornano.

Indagini per omicidio

Le indagini per omicidio sono una sorta di "atto dovuto": questo permetterà alla magistratura e agli inquirenti di approfondire elementi che con un altro fascicolo d'indagine non avrebbero potuto. Nella sua villetta di Mapello martedì sono già stati avvistati uomini e mezzi del Ris, gli specialisti del Reparti investigazioni scientifiche dei carabinieri.

Hanno raccolto ulteriori elementi per ricostruire la vicenda. La salma della donna è già stata sottoposta ad autopsia: sul luogo del ritrovamento del cadavere erano state individuate anche delle tracce di sangue, ma che sarebbero compatibili con una caduta, forse dovuta a un malore. Tutte le ipotesi sono ancora al vaglio degli inquirenti: non solo il malore, ma anche l'aggressione o peggio ancora.

Il mistero dell'auto scomparsa

La chiave del mistero sarebbe la Ford Fiesta di Stefania Rota, di cui non si hanno più tracce: è sparito anche il suo smartphone. La donna non era sposata, viveva da sola, da tempo aveva perso i genitori: si occupava di assistenza agli anziani, né i vicini e nemmeno i parenti si sarebbero preoccupati della sua "scomparsa" in quanto convinti che fosse in Liguria per assistere un anziano paziente. La mancanza della sua auto avrebbe dato adito ulteriormente alla veridicità di un'ipotesi come questa. Smentita invece dai fatti: Stefania è stata trovata morta in casa. E il mistero per ora resta irrisolto.