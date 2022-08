Così mamma Stefania ha rischiato di partorire in mezzo al traffico del Lago di Garda

Due neogenitori bloccati nel traffico sull'Alto Garda di fine agosto sono riusciti a raggiungere l'ospedale in tempo grazie alla Polizia di Stato, intervenuta per aiutarli.

Stefania si trovava sull'auto del marito Matteo, diretta in ospedale per partorire: la coppia è però rimasta bloccata nel traffico delle strade gardesane. Per fortuna, in suo soccorso sono arrivati gli agenti della Stradale.

La notizia è stata pubblicata sulla pagina Facebook della Polizia di Stato, che racconta come gli agenti Umberto e Daniele siano riusciti a scortare Stefania e Matteo fuori da un ingorgo che si era creato a Riva del Garda, aiutandoli a raggiungere in tempi brevi l’ospedale di Rovereto, dove – poco dopo – è nato il bellissimo Luca.



Fonte: Trentotoday.it